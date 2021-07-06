Собянин постановил поощрить грантами бизнес, обеспечивший вакцинацию работников

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о финансовом поощрении предприятий, обеспечивших в необходимом объеме вакцинацию своих сотрудников. Первые сто организаций и индивидуальных предпринимателей получат гранты из городского бюджета столицы.

В соответствии с текстом постановления, размер поощрения составит 100% НДФЛ, уплаченного поощряемым за 12 месяцев, но не более 5 миллионов рублей.

Гранты разделены поровну в зависимости от юридического вида организации. В отношении предприятий общепита сообщается, что им гранты обеспечат компенсацию расходов на коммунальные услуги. Получить поощрение можно будет в IV квартале 2021 года. Главное требование к получателю - соблюдение всех установленных противоэпидемических требований правительства и органов местного управления.