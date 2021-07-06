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«Триумфы» и «Панцири» отразили «ракетные удары» на Кубани

Андрей Аркадьев
11:14 06.07.2021
Всего в маневрах участвовали около 100 военнослужащих, задействовано более 30 единиц техники.
«Триумфы» и «Панцири» отразили «ракетные удары» на Кубани
© Фото: Минобороны России
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На Кубани прошли учения по обороне объектов Черноморского флота от  средств воздушного нападения условного противника. Для отражения массированного ракетного удара использовались ЗРК С-400 «Триумф» и ЗРПК «Панцирь-С», сообщает отдел информационного обеспечения Черноморского флота.

«Расчеты зенитных ракетных комплексов С-400 "Триумф" и зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С" совершили марш в позиционные районы, где отработали алгоритм действий по обнаружению и сопровождению воздушных целей условного противника, а также выполнили электронные пуски ракет для их уничтожения», - говорится в сообщении.

Расчеты ЗРПК «Панцирь-С» прикрывали пусковые установки С-400 от возможных ударов. После каждого условного применения ракетного оружия военнослужащие меняли стартовые позиции, их оборудование и маскировку.

С-400 «Триумф» - российская зенитная ракетная система большой и средней дальности, зенитный ракетный комплекс (ЗРК), созданный для уничтожения аэродинамических и баллистических целей.

Мобильные ракетные установки способны передвигаться по бездорожью. При этом время развертывания из походного положения - пять минут. Комплекс способен уничтожать баллистические ракеты. В 2015 году ЗРС были переброшены в Сирию, где прикрывают российскую авиабазу Хмеймим.

«Панцирь-С1» (индекс ГРАУ - 96К6, по кодификации НАТО - SA-22 Greyhound, что в переводе с английского означает «борзая») - российский самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс.

Создан в 1994 году, принят на вооружение в 2010 году. Предназначен для ближнего прикрытия гражданских и военных объектов (в том числе комплексов ПВО большой дальности, таких как С-300 «Фаворит» и С-400 «Триумф») от всех современных и перспективных средств воздушного нападения. Речь идет о летательных аппаратах, в том числе малоразмерных беспилотниках и ракетах.

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