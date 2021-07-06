В МИД РФ обозначили условия диалога с США по новейшим российским системам вооружения

Россия не исключает диалога с США по своим новейшим системам вооружений при условии, что в него включат перспективное гиперзвуковое американское оружие. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков в интервью журналу «Международная жизнь».

По словам замглавы российского внешнеполитического ведомства, у Москвы нет сомнений, что США захотят ограничить преимущества РФ в сфере вооружений.

«Я думаю, что, безусловно, захотят, и в этом нет никаких сомнений», - сказал Рябков.

При этом он подчеркнул, что РФ не позволит США девальвировать собственный стратегический потенциал. Рябков напомнил, что Соединенные Штаты вышли из Договора по противоракетной обороне и уверовали в то, что они способны гарантированно обеспечить собственную безопасность, создавая глобальную систему противоракетной обороны.

Замглавы МИД РФ считает, что есть шанс для нормализации отношений между Москвой и Вашингтоном, и этот шанс больше, чем до саммита президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве, поэтому упускать его нельзя.