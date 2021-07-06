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СМИ: в посольстве США в Ираке сработали сирены из-за обстрела

Кирилл Васин
01:13 06.07.2021
Также поступают сообщения о сбитом невдалеке от района, в котором находится посольство, беспилотнике.
СМИ: в посольстве США в Ираке сработали сирены из-за обстрела
© Фото: Maj. Charlie Dietz Planetpix Globallookpress
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По сообщениям СМИ, в здании посольства США в столице Ирака сработали сирены тревоги. Как передает ТАСС со ссылкой на местное телевидение, сирены сработали после попытки со стороны неизвестных совершить ракетный обстрел.

Также поступают сообщения о сбитом невдалеке от района, в котором находится посольство, беспилотнике. Информации о возможных жертвах обстрела и повреждениях инфраструктуры на данный момент нет.

В декабре прошлого года иракский телеканал Al-Sumaria со ссылкой на источники в органах безопасности также сообщил о ракетном обстреле посольства США в Багдаде. По данным СМИ, системы ПВО на территории посольства отразили ракетную атаку.

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