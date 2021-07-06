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Верховный суд Белоруссии вынес решение по Бабарико

Егор Левин
11:16 06.07.2021
Верховный суд Белоруссии вынес решение по Бабарико
© Фото: Алексей Майшев, РИА Новости
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Верховный суд Белоруссии вынес решение касательно дела бывшего председателя правления Белгазпромбанка и претендента на президентство в республике Виктора Бабарико. Мужчину приговорили к 14 годам колонии усиленного режима и штрафу.

В соответствии с Уголовным кодексом Белоруссии, максимум, который мог быть использован в отношении Бабарико - 15 лет. Именно столько просила для него сторона обвинения в ходе судебных слушаний. Экс-кандидату предлагалось также запретить занимать определенные должности, связанные, в первую очередь, с административной и организационной деятельностью.

Штраф, присужденный Бабарико, равен 5 тысячам базовых величин. Вынесенный Верховным судом приговор обжалованию не подлежит. Сам Бабарико - единственный, кто не признал свою вину ни в ходе следствия , ни в ходе судебного рассмотрения.

По данным правоохранителей, фигурантами дела являются 8 человек, с каждым из которых осужденный имел рабочие взаимоотношения. Сообщается, что сообща они организованно выводили финансовые средства за границу. Непосредственно Бабарико занимался координацией действий участников, распределял для них роли и незаконно вознаграждал за это.

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