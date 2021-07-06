В ВОЗ заявили о стабилизации заболеваемости COVID-19 в мире

Директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан заявил, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции в мире за последние две недели стабилизировалась «на очень высоком уровне».

«Если посмотреть на график заболеваемости, можно увидеть, что наступила своего рода стабилизация, но это произошло на очень высоком уровне», - заявил специалист во время трансляции в Twitter.

Директор программы ВОЗ также выразил мнение, что нынешняя ситуация с распространением COVID-19 намного лучше, чем два-три месяца назад.