В ВОЗ заявили о стабилизации заболеваемости COVID-19 в мире
Cпециалисты из Всемирной организации здравоохранения отметили, что ситуация по распространению COVID-19 стала лучше, чем два-три месяца назад.
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Директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан заявил, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции в мире за последние две недели стабилизировалась «на очень высоком уровне».
«Если посмотреть на график заболеваемости, можно увидеть, что наступила своего рода стабилизация, но это произошло на очень высоком уровне», - заявил специалист во время трансляции в Twitter.
Директор программы ВОЗ также выразил мнение, что нынешняя ситуация с распространением COVID-19 намного лучше, чем два-три месяца назад.