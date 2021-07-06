Ракетный «Бал»: расчеты БРК уничтожили «вражеские корабли» в Дагестане

В Дагестане прошли учения, в ходе которых расчеты берегового ракетного комплекса «Бал» уничтожили «вражеские корабли», сообщает пресс-служба Южного военного округа.

«В рамках полевого выхода боевые расчеты совершенствуют слаженность действий при приведении в готовность пусковых установок, маскировке машин, организации охраны колонн на марше и в позиционных районах, в том числе с применением беспилотных летательных аппаратов», - говорится в сообщении.

Ракетчики провели электронные пуски противокорабельных ракет по условным морским целям, а затем скрытно и быстро сменили позиционный район. Также военнослужащие проверили работоспособность систем ракет и отработали погрузку и выгрузку вооружения ракетных комплексов.

С личным составом БРК «Бал» Каспийской флотилии проведено уже более 20 тренировок.

Комплекс «Бал» представляет собой мобильную систему на базе шасси МЗКТ-7930, которая включает до двух самоходных командных пунктов, до четырех пусковых установок, которые имеют по восемь крылатых ракет Х-35/Х-35У, транспортно-перегрузочные машины.

Комплекс создан для контроля территориальных вод, защиты военно-морских баз и других береговых объектов, а также для уничтожения морского десанта.