В Свердловской области эвакуировали около 150 человек из-за подтопления сел

Около 150 жителей эвакуированы в Свердловской области, так как в регионе произошло резкое повышение уровня воды в водоемах. Как сообщил губернатор Евгений Куйвашев, в области подтоплено несколько сел.

В селе Николо-Павловское Горноуральского городского округа вода залила 20 домов, 74 приусадебных участка и часть автомобильной дороги. В Верхней Салде в связи с увеличившимся сбросом воды на Исинском ГТС подтоплены 19 домов, в Нижней Салде - 16 домов, в том числе 10 садов.

По данным МЧС, повышение уровня воды в водоемах произошло из-за обильных дождей, в связи с чем увеличен сброс воды из водохранилищ.