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Подразделения дальней авиации подняты по тревоге в рамках учений

Валентина Пескова
01:00 06.07.2021
В масштабных занятиях задействованы около 20 единиц авиационной техники, включая стратегические ракетоносцы Ту-160 и Ту-95МС.
Подразделения дальней авиации подняты по тревоге в рамках учений
© Фото: Минобороны России
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Авиационные части дальней авиации, дислоцированные в Саратовской, Амурской, Иркутской и Рязанской областях, подняты по тревоге в рамках плановых летно-тактических учений.

В ходе мероприятий боевой подготовки экипажам дальней авиации отработают перебазирование авиационной техники на оперативные аэродромы, полеты с дозаправкой в воздухе, а также боевое применение авиационных средств поражения по наземным целям на полигонах.

Всего в учениях будет задействовано около 20 единиц авиационной техники, включая стратегические ракетоносцы Ту-160 и Ту-95МС, самолеты-заправщики Ил-78, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Летно-тактические учения с авиационными частями проходят под руководством командующего дальней авиацией генерал-лейтенанта Сергея Кобылаша и завершатся 9 июля.

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