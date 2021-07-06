Подразделения дальней авиации подняты по тревоге в рамках учений

Авиационные части дальней авиации, дислоцированные в Саратовской, Амурской, Иркутской и Рязанской областях, подняты по тревоге в рамках плановых летно-тактических учений.

В ходе мероприятий боевой подготовки экипажам дальней авиации отработают перебазирование авиационной техники на оперативные аэродромы, полеты с дозаправкой в воздухе, а также боевое применение авиационных средств поражения по наземным целям на полигонах.

Всего в учениях будет задействовано около 20 единиц авиационной техники, включая стратегические ракетоносцы Ту-160 и Ту-95МС, самолеты-заправщики Ил-78, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Летно-тактические учения с авиационными частями проходят под руководством командующего дальней авиацией генерал-лейтенанта Сергея Кобылаша и завершатся 9 июля.