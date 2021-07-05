В стране и мире Жителей Сочи просят собрать вещи на случай возможной эвакуации из-за угрозы наводнения Алена Миронова В городских реках Хорота и Мацеста фиксируется критический уровень воды. © Видео: sochi__today, Instagram © Фото: Олег Смеречинский, РИА Новости Читайте нас на: В Сочи власти просят жителей собрать все необходимые вещи, а также документы на случай возможной эвакуации из-за угрозы наводнения. В городских реках Хорота и Мацеста фиксируется критический уровень воды. Об этом сообщили в краевом оперативном штабе. Для оповещения населения о возможных подтоплениях используются сирено-речевые установки. «Жителей просят соблюдать спокойствие, подготовить документы и вещи первой необходимости, если ситуация вынудит начать эвакуацию», - говорится в сообщении. Для оказания помощи и содействия населению дежурят экипажи «Кубань-СПАС», а также экипажи МКУ «Служба спасения Сочи». В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика