Жителей Сочи просят собрать вещи на случай возможной эвакуации из-за угрозы наводнения
В городских реках Хорота и Мацеста фиксируется критический уровень воды.
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В Сочи власти просят жителей собрать все необходимые вещи, а также документы на случай возможной эвакуации из-за угрозы наводнения.
В городских реках Хорота и Мацеста фиксируется критический уровень воды. Об этом сообщили в краевом оперативном штабе.
Для оповещения населения о возможных подтоплениях используются сирено-речевые установки.
«Жителей просят соблюдать спокойствие, подготовить документы и вещи первой необходимости, если ситуация вынудит начать эвакуацию», - говорится в сообщении.
Для оказания помощи и содействия населению дежурят экипажи «Кубань-СПАС», а также экипажи МКУ «Служба спасения Сочи».