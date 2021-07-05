В Роспотребнадзоре назвали сумму ущерба российской экономики от коронавируса

В Роспотребнадзоре оценили ущерб, который коронавирусная пандемия нанесла российской экономике. Как оказалось, за 2020 год инфекция «ударила» практически на триллион рублей.

Как следует из доклада ведомства, точная сумма равняется 997,06 миллиарда. Это в 1,4 раза больше суммарного ущерба от остальных инфекционных болезней. Как подчеркивается, это «без учета потерь непроизведенного валового национального продукта вследствие летальных исходов, стойкой и временной нетрудоспособности». Отдельные прямые бюджетные выплаты, направленные на борьбу с COVID-19, составили в сумме не менее 515 миллиардов рублей.

«Целевые ассигнования были предназначены для строительства инфекционных стационаров, перепрофилирования действующих больниц в инфекционные, разработки, производства и распределения оборудования и препаратов для диагностики, выявления, профилактики и лечения COVID-19», - отмечается в докладе.

Также они направлялись для производства средств индивидуальной защиты, работы лабораторий и мобильных бригад.