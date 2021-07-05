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Роспотребнадзор контролирует ситуацию с российскими туристами на Кубе

Алена Миронова
09:54 05.07.2021
В начале июня на Кубе изолировали более 150 российских туристов из-за положительного ПЦР-теста на коронавирус.
Роспотребнадзор контролирует ситуацию с российскими туристами на Кубе
© Фото: Thomas Dressler, imagebroker, Globallookpress
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Роспотребнадзор взял на контроль ситуацию с российскими туристами на Кубе.

«Роспотребнадзор держит на контроле ситуацию с российскими туристами в Республике Куба и находится на связи с посольством Российской Федерации в этой стране», - уточнили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Ранее появилась информация о том, что в государстве в начале июня изолировали более 150 российских туристов из-за положительного ПЦР-теста на COVID-19 - его сдавали, прилетев на остров. Повторное исследование подтвердило новую коронавирусную инфекцию у 33 человек.

Сами изолированные туристы в соцсетях заявляют, что никто из них не болен и многие имеют на руках справки о наличии антител и результаты ПЦР-тестов, сделанные в день вылета.

В связи со сложившейся ситуацией в постоянном контакте с Министерствами туризма и здравоохранения находится посол России Андрей Гуськов. Консульство работает с представителями Министерств по туризму и здравоохранению, которые находятся непосредственно в Варадеро.

Генконсул России на Кубе Нана Мгеладзе призвала российских туристов не паниковать и следовать указаниям персонала и местных медиков. Она предупредила, что к планированию отдыха, и не только на Кубе, стоит подойти ответственно, поскольку такие ситуации возможны.

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