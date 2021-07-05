Суд приговорил красноярцев, избивших приятеля до смерти, к 14 с половиной годам колонии

В Красноярске суд приговорил избивших приятеля до смерти Андрея Шилова и Сергея Шмелева к 14,5 годам колонии строгого режима. Об этом сообщает Красноярский краевой суд.

Как отмечается, прокурор запрашивал для каждого из обвиняемых по 15 лет колонии.

Напомним, ранее сообщалось, что двое мужчин, поссорившись со своим приятелем по телефону, приехали к нему домой и избили, после чего потерпевший скончался в больнице. Мужчины вели видеосъемку произошедшего, после чего опубликовали ее в Сети. Их арестовали 16 октября.