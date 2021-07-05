Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Суд приговорил красноярцев, избивших приятеля до смерти, к 14 с половиной годам колонии

Алена Миронова
08:41 05.07.2021
Прокурор запрашивал для каждого из обвиняемых по 15 лет колонии. 
Суд приговорил красноярцев, избивших приятеля до смерти, к 14 с половиной годам колонии
© Фото: СК РФ
Читайте нас на:

В Красноярске суд приговорил избивших приятеля до смерти Андрея Шилова и Сергея Шмелева к 14,5 годам колонии строгого режима. Об этом сообщает Красноярский краевой суд.

Как отмечается, прокурор запрашивал для каждого из обвиняемых по 15 лет колонии. 

Напомним, ранее сообщалось, что двое мужчин, поссорившись со своим приятелем по телефону, приехали к нему домой и избили, после чего потерпевший скончался в больнице. Мужчины вели видеосъемку произошедшего, после чего опубликовали ее в Сети. Их арестовали 16 октября.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
07:50 В стране и мире
Уголовное дело завели в Москве после заражения пациента коронавирусом в клинике
06:30 Армия
Видео
Выездные приемные комиссии по всей России начали отбор кандидатов для поступления в военные вузы
05:04 Армия
Видео
Российские миротворцы-минометчики провели занятия по боевой подготовке в Нагорном Карабахе
04:31 В стране и мире
Злоумышленники в Благовещенске сообщили о массовом минировании детских садов и школ
03:39 В стране и мире
На Кубе изолированы более 150 туристов из России с диагнозом COVID-19
Популярное
Видео
В Таиланде при взрыве на химзаводе пострадал 21 человек
Видео
Зарождение водяного смерча на Кубани попало на видео
В Кремле рассказали о шутках в аппаратной во время рассказа Путина о провокации с эсминцем Defender
Видео
Гипс в пыль и лед в осколки: уникальные кадры стрельбы из снайперской винтовки для ФСО, ФСБ и ССО
Видео
Львы устроили массовую драку в саратовском цирке: видео
Мясников назвал главные ошибки при измерении артериального давления
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.