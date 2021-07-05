Уголовное дело завели в Москве после заражения пациента коронавирусом в клинике

В Москве следователи завели уголовное дело в отношении руководителей «Европейской клиники» по факту ненадлежащего оказания медицинской помощи, повлекшей гибель онкобольного пациента из-за осложнений после его заражения COVID-19 в медицинском центре. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что в клинике были достоверно осведомлены о наличии у мужчины признаков COVID-19, а просьбы об оказании ему неотложной медицинской помощи игнорировали. Возраст пациента относился к группе повышенного риска смертности.

«С целью не допустить приостановления деятельности организации из-за вынужденного перехода сотрудников и пациентов в режим самоизоляции, уклонились от исполнения своих обязанностей, в том числе в соблюдении ограничительных мер, игнорируя стремительное ухудшение его состояния, допустили развитие поражения легких у больного», - передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Указывается, что факт развития поражение легких у пациента сотрудники клиники скрыли, отразив в документах ложные сведения и выписав пациента под домашнее наблюдение.

Отмечается, что в момент поступления в клинику у пациента были отрицательные результаты теста на коронавирусную инфекцию, а на лечение в клинику он приехал самостоятельно.

В настоящий момент проводятся все необходимые следственные мероприятия.