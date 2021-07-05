В Таиланде при взрыве на химзаводе пострадал 21 человек

В Таиланде в провинции Самутпракан 21 человек пострадал при взрыве на заводе по производству пенопласта. Об этом сообщает «Бангкок пост».

Отмечается, что взрыв произошел в 02:50 по местному времени. На территории завода находились порядка шести складов, в которых хранилось 50 тонн химикатов. После взрыва начался пожар, который охватил всю фабрику и нанес ущерб различным строениям в радиусе одного километра.

К месту происшествия направили более 30 пожарных машин. Уже ближе к утру возгорание взяли под контроль. Тем не менее, всем проживающим и работающим в радиусе пяти километров от места происшествия власти рекомендовали эвакуироваться из-за вероятности повторных взрывов.

Причина взрыва в настоящий момент уточняется.