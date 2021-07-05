Военные железнодорожники ВВО приступили к подготовительным работам по реконструкции БАМ

Военнослужащие железнодорожного соединения Восточного военного округа, выполняющие реконструкцию Байкало-Амурской магистрали, приступили к расчистке лесополосы для проведения отсыпки второго полотна железной дороги.

В ходе проведения вырубки лесополосы военным железнодорожникам предстоит расчистить территорию по площади более 20 гектаров. Работы выполняются с применением ручного инструмента и бензопил. Такие условия обусловлены наличием вечномерзлых грунтов, вследствие чего применение тяжелой техники на данном этапе строительства не допускается.

Параллельно основному железнодорожному полотну БАМ прокладывается также и притрассовая автодорога-дублер. По этой дороге будет осуществляться доставка грунтов для отсыпки нового полотна и перевозка строительных материалов. Для выполнения работ по возведению притрассовых автомобильных дорог применяется тяжелые самосвалы и бульдозеры ГСТ-12.

В настоящий момент военнослужащие уже очистили от лесных насаждений территорию площадью более десяти гектар, а также проложили около пяти километров автодороги.

Закончив все подготовительные работы, военные железнодорожники приступят к выполнению основных работ по реконструкции БАМ.