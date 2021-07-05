Выездные приемные комиссии по всей России начали отбор кандидатов для поступления в военные вузы

Выездные приемные комиссии по всей России начали проводить отбор кандидатов для поступления в военные вузы.

В соответствии с решением главы Министерства обороны России Сергея Шойгу ввиду сложной эпидемической обстановкой отбор кандидатов для поступления в военные вузы осуществляется в регионах их проживания.

Так, в 75 субъектах работают порядка 80 выездных приемных комиссий, куда вошли представители 35 вузов и специалисты профессионального психологического отбора. Каждая выездная группа отбирает кандидатов для поступления во все высшие военные учебные заведения Минобороны РФ.

Работа комиссий проводится на базе военных комиссариатов.

Узнать о правилах поступления в вузы можно на официальном сайте Минобороны РФ в разделе «‎Образование». На сайте каждого вуза можно найти контактные данные приемных комиссий, специалисты которых подробно объяснят будущему абитуриенту правила поступления в выбранный вуз, а также порядок направления документов.