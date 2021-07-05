На крупнейшей ферме в Латакии восстановлено производство молока

В Сирии молочная отрасль сильно пострадала во время войны в том числе из-за невозможности завозить импортные лекарства для коров. Однако сегодня кризис постепенно преодолевается и в стране начато восстановление производства молочной продукции.

Инженер-технолог крупнейшей молочной фермы в провинции Латакия Кахтан Даюб показал место, где уже производят кефир, сметану и различные виды сыров. В здании впервые делают капитальный ремонт, который было невозможно начать во время войны. И хотя пока завод работает в одну смену, которая длится восемь часов, по мере роста производства режим будет меняться.

«Я доволен нашим производством. Объемы постоянно растут - в этом году за шесть месяцев мы уже произвели молока на 270 тонн больше, чем за весь прошлый год», - сообщил директор молокозавода Али Харма.

Сирийские власти активно поддерживают сельхозпредприятия - помогают с закупкой оборудования и подготовкой квалифицированных кадров. Пока программа помощи государства коснулась только крупных производителей, однако в будущем планируется восстанавливать и небольшие частные фермы и сыроварни в тех районах, которые наиболее пострадали от боевиков.