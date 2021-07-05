Мантуров поддержал обязательную вакцинацию от COVID-19 в промышленности

В Минпромторге поддерживают обязательную вакцинацию работников промышленности. Как заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров, на сегодняшний день вакцинированы около четверти работников отраслей, которые курирует его ведомство.

«По информации, которая у нас есть по ряду предприятий в 22 отраслях, у нас 8% сотрудников - переболели, почти 25% - прошли вакцинацию и еще 16% готовы ее пройти. Получается, что более 30% работников защищены уже сейчас. Это - треть», - цитирует Мантурова ТАСС.

Министр также отметил, что подтвержденные противопоказания по вакцинации от COVID-19 есть всего у 2,5%. Больше всего сделавших прививку - среди специалистов с высшим образованием и руководящего состава предприятий. Сам Денис Мантуров уверен, что с учетом общей ситуации динамика по вакцинированию будет только нарастать и в ближайшее время может превысить 50% от работающих в промышленности.