Bloomberg назвал страны-лидеры по вакцинации населения от коронавируса

Специалисты агентства Bloomberg выделили страны, которые являются на сегодня мировыми лидерами по проценту вакцинированных от COVID-19 граждан от общего числа населения каждого конкретного государства.

Как показали исследования, лидером по вакцинации стали Объединенные Арабские Эмираты, где уже сделали 15,5 миллиона прививок, что достаточно для защиты от COVID-19 72,3% жителей страны. За ОАЭ следуют Сейшельские острова, где использовали уже 138 тысяч доз вакцин. Их должно было бы хватить для 71,7% населения, передает РИА Новости.

На третьей строчке рейтинга расположился Бахрейн, где вакцинировали 69,7% населения с использованием 2,07 миллиона прививок. Замыкают пятерку Мальта (683 тысячи доз и 69,1% от вакцинированных жителей) и Каймановы острова (89,6 тысячи доз и 68,9% вакцинированных).