Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Bloomberg назвал страны-лидеры по вакцинации населения от коронавируса

Валентина Пескова
04:10 05.07.2021
В пятерку самых дисциплинированных стран вошли Мальта и Каймановы острова, а также - Бахрейн.
Bloomberg назвал страны-лидеры по вакцинации населения от коронавируса
© Фото: Абид Мажар, РИА Новости
Читайте нас на:

Специалисты агентства Bloomberg выделили страны, которые являются на сегодня мировыми лидерами по проценту вакцинированных от COVID-19 граждан от общего числа населения каждого конкретного государства.

Как показали исследования, лидером по вакцинации стали Объединенные Арабские Эмираты, где уже сделали 15,5 миллиона прививок, что достаточно для защиты от COVID-19 72,3% жителей страны. За ОАЭ следуют Сейшельские острова, где использовали уже 138 тысяч доз вакцин. Их должно было бы хватить для 71,7% населения, передает РИА Новости.

На третьей строчке рейтинга расположился Бахрейн, где вакцинировали 69,7% населения с использованием 2,07 миллиона прививок. Замыкают пятерку Мальта (683 тысячи доз и 69,1% от вакцинированных жителей) и Каймановы острова (89,6 тысячи доз и 68,9% вакцинированных).

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
04:31 В стране и мире
Злоумышленники в Благовещенске сообщили о массовом минировании детских садов и школ
03:39 В стране и мире
На Кубе изолированы более 150 туристов из России с диагнозом COVID-19
02:16 В стране и мире
Кандидат в президенты Эстонии потребовал от России «вернуть территории»
23:51 В стране и мире
В Госдуме прокомментировали идею возможного возмещения расходов на ЖКХ
23:23 В стране и мире
Российский турист утонул во время шторма в Гагре
Популярное
Видео
Зарождение водяного смерча на Кубани попало на видео
В Кремле рассказали о шутках в аппаратной во время рассказа Путина о провокации с эсминцем Defender
Видео
Гипс в пыль и лед в осколки: уникальные кадры стрельбы из снайперской винтовки для ФСО, ФСБ и ССО
Видео
Львы устроили массовую драку в саратовском цирке: видео
Мясников назвал главные ошибки при измерении артериального давления
Видео
Портал в преисподнюю: опубликованы кадры мощного подводного пожара в Мексиканском заливе
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.