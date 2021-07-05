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Володин: у меня никогда не было, нет и не будет планов стать президентом

Валентина Пескова
23:38 05.07.2021
Спикер Госдумы Вячеслав Володин в большом интервью рассказал о своих политических пристрастиях и будущих планах на карьеру и работу.
Володин: у меня никогда не было, нет и не будет планов стать президентом
© Фото: Kremlin Pool Global Look Press
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В преддверии будущих выборов в Государственную Думу ее спикер Вячеслав Володин рассказал о своих настроениях перед началом избирательной кaмпании в обстоятельном интервью сайту «Комсомольская правда».

Журналисты уточнили из первоисточника, насколько верны сообщения от третьих лиц в различных пабликах о том, что Вячеслав Володин намеревается побороться в будущем за кресло президента, на что получили отрицательный ответ.

«Никогда этого у меня не было в планах, нет сейчас и не будет. Это во-первых. Во-вторых, не обладаю я качествами, какими должен обладать президент», - заявил спикер kp.ru.

Перечисляя своих любимых политиков, чьи фигуры и имена являются наиболее авторитетными для него, Володин назвал реформатора и министра внутренних дел начала ХХ века Петра Столыпина, экс-главу МИД Евгения Примакова и нынешнего президента России Владимира Путина.

Как высказал мнение Володин, если бы уже ставшего председателем Совета министров Петра Столыпина не убили в 1911 году, вполне возможно, в России не было бы и революции. А вот Евгений Примаков, который еще в 2001 году лично познакомил Володина с Владимиром Путиным, спустя какое-то время напутствовал нынешнего спикера словами: «Берегите Путина, он нужен России».

Спикер Государственной Думы также заявил, что считает важным и необходимым, чтобы Владимир Путин оставался на посту президента РФ как можно дольше. Аргументируя ответ, Володин отметил, что нынешний глава государства обладает качествами, которыми редко обладают люди, занимающие высокие должности - это доброта, эмпатия и человечность. Спикер отметил, что слишком хорошо помнит, какой Россия была до того, как к власти после выборов в 2000 году пришел нынешний глава государства и заявил, что при нем Россия станет еще сильнее, а люди будут жить без потрясений и самое главное - войн. «Вряд ли кто-то может быть более эффективным президентом, чем он», - резюмировал Володин.

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