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Террористы совершили 40 обстрелов в идлибской зоне деэскалации за сутки

Кира Карон
22:56 05.07.2021
В идлибской зоне деэскалации зафиксировано 40 обстрелов со стороны боевиков за сутки.
Террористы совершили 40 обстрелов в идлибской зоне деэскалации за сутки
© Фото: Anas Alkharboutli dpa Globallookpress
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За прошедшие сутки члены террористической группировки «Джебхат ан-Нусра»* совершили 40 обстрелов на территории идлибской зоны деэскалации в Сирии. Такую информацию предоставил замруководителя российского ЦПВС в Сирии, контр-адмирал Вадим Кулить.

«В идлибской зоне деэскалации зафиксировано 40 обстрелов со стороны позиций террористической группировки «Джебхат ан-Нусра»* (в том числе по данным сирийской стороны - 31 обстрел)», - указал он.

В частности, в провинции Идлиб зарегистрирован 21 обстрел, в Латакии - девять обстрелов, в Алеппо - три, а также семь обстрелов в провинции Хама. Атак со стороны подконтрольных Турции незаконных вооруженных формирований не отмечается.

«Джебхат ан-Нусра»* - террористическая группировка, запрещенная на территории РФ.

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