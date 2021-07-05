В трудовых договорах с учителями в РФ могут появиться преподаваемые предметы

В России в трудовых договорах с учителями предлагается прописывать преподаваемые ими предметы, кружки или виды спорта. Проект постановления опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов в понедельник.

«Проект постановления предусматривает дополнение примечаний пунктом 7, предполагающим при заключении с педагогическими работниками трудовых договоров использование указания в наименовании должности на преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины, специальности и иное - для учителей и преподавателей», - говорится в пояснительной записке.

Для педагогов и старших педагогов дополнительного образования предполагается прописывать в договорах наименования кружков, секций, клубов, студий, оркестров, творческих коллективов.

Поясняется, что дополнение проекта примечанием должно обеспечить совершенствование системы спортивной подготовки детей и молодежи, пишет РИА Новости.

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