Кандидат в президенты Эстонии потребовал от России «вернуть территории»

Утвержденный официальным кандидатом в президенты Эстонии от Консервативной народной партии страны (EKRE) бывший спикер парламента Хенн Пыллуаас потребовал от России возврата якобы «аннексированных территорий».

«Нет никакой необходимости и причины узаконивать оккупацию Печор и территорий за Нарвой», - цитирует Пыллуааса РИА Новости.

Как сообщили в партии, в своей речи Пыллуаас в очередной раз выступил против ратификации пограничного договора с Россией, заявив, что в настоящее время якобы действуют, как заключенный еще 101 год назад Тартуский мирный договор, так и указанная в нем государственная граница.

Согласно Тартускому мирному договору от 1920 года между Эстонией и Советской Россией, к Эстонии отошла часть Псковской губернии (сейчас это - Печорский район Псковской области) и территории на правобережье Нарвы (в Ленинградской области ). В 1944 году они были возвращены РСФСР.

Выборы президента в Эстонии пройдут с 10 августа по 29 сентября. Сначала главу государства попытается избрать парламент, однако если этого не получится, тогда будет созвана специальная коллегия выборщиков.