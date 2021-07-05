Скончался генеральный консул Турции в Санкт-Петербурге Мехмет Ферхан Йорулмаз
Ушел из жизни генеральный консул Турции в Санкт-Петербурге.
© Фото: @StPetersburgBK Twitter
В понедельник скончался генконсул Турции в Санкт-Петербурге Мехмет Ферхан Йорулмаза. Об этом сообщил глава МИД республики Мевлют Чавушоглу.
«Сегодня скончался наш уважаемый коллега, генеральный консул Турции в Санкт-Петербурге Мехмет Ферхан Йорулмаз. Выражаю соболезнования его семье», - написал Чавушоглу в Twitter.
Сообщается, что консул родился в 1964 году. На пост генконсула Турции в Санкт-Петербурге был назначен в октябре 2020 года. О причинах смерти не сообщается.