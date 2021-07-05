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Скончался генеральный консул Турции в Санкт-Петербурге Мехмет Ферхан Йорулмаз

Кира Карон
20:32 05.07.2021
Ушел из жизни генеральный консул Турции в Санкт-Петербурге.
Скончался генеральный консул Турции в Санкт-Петербурге Мехмет Ферхан Йорулмаз
© Фото: @StPetersburgBK Twitter
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В понедельник скончался генконсул Турции в Санкт-Петербурге Мехмет Ферхан Йорулмаза. Об этом сообщил глава МИД республики Мевлют Чавушоглу.

«Сегодня скончался наш уважаемый коллега, генеральный консул Турции в Санкт-Петербурге Мехмет Ферхан Йорулмаз. Выражаю соболезнования его семье», - написал Чавушоглу в Twitter.

Сообщается, что консул родился в 1964 году. На пост генконсула Турции в Санкт-Петербурге был назначен в октябре 2020 года. О причинах смерти не сообщается.

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