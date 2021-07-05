СМИ: Татьяна Москалькова госпитализирована с коронавирусом
Источник сообщил о госпитализации Татьяны Москальковой с заражением коронавирусной инфекцией.
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Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова была госпитализирована с заражением коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на источник. Отмечается, что ее состояние оценивается как удовлетворительное.
«Уполномоченный по правам человека госпитализирована с диагнозом коронавирусная инфекция, находится на лечении под наблюдением врачей, чувствует себя удовлетворительно», - сообщил собеседник агентства.
Также источник сообщил, что штаб Москальковой продолжает работу в штатном режиме.