Итальянская певица и телеведущая Рафаэлла Карра скончалась на 79-м году жизни

После продолжительной болезни на 79-м году жизни скончалась известная итальянская актриса, певица, телеведущая Рафаэлла Карра. Об этом сообщил газете Corriere della Sera гражданский супруг актрисы, хореограф и режиссер всех телепрограмм с ее участием Серджо Япино.

«Рафаэлла покинула нас. Она отправилась в лучший мир, где ее человечность, ее безошибочный смех и ее необыкновенный талант будут сиять вечно», - цитируют Япино итальянские издания.

На данный момент о причине смерти певица пока не сообщается. Известно лишь, что она ушла из жизни в результате длительной болезни.