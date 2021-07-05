Джонсон заявил об отмене коронавирусных ограничений в Британии с 19 июля

Коронавирусные ограничения в Великобритании будут окончательно сняты 19 июля. Об этом заявил премьер-министр страны Борис Джонсон в ходе пресс-конференции в Лондоне. Он отметил, что данное решение касается как правил массовых собраний людей, так и требований носить медицинские маски.

«Мы отойдем от законодательных ограничений и позволим людям принимать их собственные, взвешенные решения по поводу того, как справляться с вирусом, мы отменим все законодательные ограничения на количество людей во время мероприятий в помещениях и на свежем воздухе, мы разрешим открыться всем видам бизнеса, в том числе ночным клубам», - заявил премьер.

Джонсон отметил, что британцы смогут самостоятельно принимать решение о ношении масок. Однако, в некоторых правительственных организация сохранится обязательное требование по ношению средств защиты.

Также в ходе пресс-конференции Джонсон заявил, что к сентябрю все совершеннолетнее население страны будет привито от коронавируса.

Ранее Джонсон заявлял о продлении до 19 июля ограничений, связанных с коронавирусом. Планировалось, что ограничительные меры будут отменены 21 июня. Отмечается, что главной причиной для отсрочки стал стремительный рост числа новых случаев заражения индийским штаммом COVID-19.