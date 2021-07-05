«Его жизнь - яркий пример ратного подвига»: руководство Минобороны и ветераны почтили память маршала Куликова

Сегодня представители руководства Минобороны России и ветераны Вооруженных Сил Российской Федерации, представители Федерального собрания РФ почтили память Маршала Советского Союза Виктора Куликова. В годовщину столетия советского военачальника участники мероприятия возложили венки и цветы к месту его захоронения на Новодевичьем кладбище.

От руководства Министерства обороны Российской Федерации на мероприятии выступил председатель Военно-научного комитета Вооруженных Сил Российской Федерации – заместитель начальника Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Василий Трушин.

«Глубокие военные знания и высокие личностные качества позволили Виктору Георгиевичу с честью решать поставленные руководством задачи на различных командных должностях», - сказал Трушин.

Также председатель заявил, что «под руководством Виктора Георгиевича была проведена большая работа по совершенствованию военного строительства, повышению уровня оперативной подготовки и боевой готовности Вооруженных Сил».

«Объектом внимания Куликова как начальника Генерального штаба было дальнейшее совершенствование видов Вооруженных Сил, их технического оснащения. Его жизнь – яркий пример ратного подвига, беззаветной преданности Отчизне. Память о Маршале Советского Союза Викторе Георгиевиче Куликове навсегда останется в наших сердцах», - заявил генерал-лейтенант.

Виктор Куликов родился 5 июля 1921 года в селе Верхняя Любовша Орловской области. Окончил Грозненское военно-пехотное училище, офицерскую Высшую бронетанковую школу, Военную академию имени Фрунзе, Военную академию Генштаба. С 1941 по 1945 годы занимал различные командные должности в танковых частях на Юго-Западном, Калининском, 1-м Прибалтийском и 2-м Белорусском фронтах. С февраля 1943 по май 1945 был заместителем начальника и начальником штаба отдельной танковой бригады.

С 1971 по 1977 годы был начальником Генерального штаба Вооруженных Сил СССР - 1-м заместителем министра обороны СССР. С 1989 по январь 1992 - генеральный инспектор Группы Генеральных инспекторов министерства обороны СССР. В 1992 году стал советником Главнокомандующего Объединенными Вооруженными силами СНГ, с сентября 1992 года - советник при министерстве обороны Российской Федерации

Скончался Виктор Куликов 28 мая 2013 года на 92 году жизни. Он был похоронен на Новодевичьем кладбище.