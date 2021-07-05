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«Президентский» авиагигант и военный транспортник: какие новые самолеты собирают в Воронеже

Игорь Лапик
Тимур Шерзад
18:24 05.07.2021
У завода, который в годы войны выпускал бомбардировщики, есть легендарное прошлое и теперь появилось стабильное будущее. С учетом всех заказов предприятие загружено как минимум на ближайшие 10 лет вперед. Ну а лучшие образцы авиатехники Воронежского предприятия мы увидим в деле уже совсем скоро - на авиасалоне МАКС, который стартует 20 июля.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Вот так происходит рождение флагмана отечественной авиации. Самолет Ил-96-300 выкатывают из ангара после долгого процесса производства.

Триколор во всю длину и огромная надпись - «Россия». Двадцать пятый по счету широкофюзеляжный авиалайнер выходит из цехов Воронежского авиазавода - он полностью готов к летным испытаниям.

Ил-96-300 - единственный производимый в России дальнемагистральный лайнер. Способен совершить беспосадочный перелет от Москвы до Нью-Йорка. По экологическим требованиям может эксплуатироваться во всех регионах Земли. Производится для спецзаказчиков, поэтому снимать внутри запрещено.

Ил-96-300 - самолет, на котором летают первые лица государства. В парке специального летного отряда «Россия» - десяток таких лайнеров.

«Единственный реновационный завод, который сейчас способен строить такие замечательные лайнеры. Судьба у этого самолета будет еще очень долгая. Я думаю, он еще долго будет бороздить просторы нашей с вами Родины. И чем больше самолетов будет получать наша с вами страна, тем лучше будет ваше настроение и ваше благосостояние», - сказал вице-премьер Юрий Борисов. 

Авиазавод успешно работает в интересах Вооруженных сил. Специально для Минобороны спроектирован новый Ил-112В. Это первый в современной истории России легкий военно-транспортный самолет. Предназначен для транспортировки и десантирования военных грузов и личного состава. Главная особенность конструкции - монокрыло, сплошное, а не состоящее из нескольких элементов, как обычно. Это существенно улучшает летные характеристики и экономит топливо.

Ил-112 сейчас очень ждут в войсках. Он придет на смену парку «антоновских» машин. Стоит задача производить 12 самолетов в год.

Активно идет работа и над проектом Ил-96. Сейчас собирается новый пассажирский самолет этой серии.

У завода, который в годы войны выпускал бомбардировщики, есть легендарное прошлое и теперь появилось стабильное будущее. С учетом всех заказов предприятие загружено как минимум на ближайшие 10 лет вперед. Ну а лучшие образцы авиатехники Воронежского предприятия мы увидим в деле уже совсем скоро - на авиасалоне МАКС, который стартует 20 июля.

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