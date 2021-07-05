Движение вперед: численность «Юнармии» до конца года может вырасти до 1 млн

Число юнармейцев до конца года должно достигнуть миллиона. О приоритетных задачах молодежного движения на заседании всероссийского слета сообщил замминистра обороны РФ Андрей Картаполов.

Сегодня в рядах «Юнармии» более восьмисот тысяч юношей и девушек. Они активно участвуют в патриотических и благотворительных акциях. Возрождаются традиции «тимуровцев». В ходе проектов «Миллион добрых дел» и «Дом со звездой» юнармейцы оказали адресную помощь восьми тысячам ветеранов войны. В этом году под эгидой «Юнармии» проведено несколько молодежных форумов.

«Самым интересным и самым значимым из них стал форум "Дай пять!", прошедший в конце мая в подмосковном центре "Авангард"... Очно и онлайн в нем приняли участие свыше 25 тысяч юнармейцев по всей стране», - отметил замминистра.

В юнармейском движении 2021 год объявлен годом регионов. Андрей Картаполов отметил, что во всех уголках России должны появиться Дома «Юнармии». Сейчас в стране действуют 72 центра подготовки юнармейцев.