Военные ЗВО продолжают работы по наведению мостов через реки в Тульской области

В Тульской области принято решение об оказании помощи в возведении на территории региона семи мостов через водные преграды для улучшения автодорожного сообщения между населенными пунктами. После обращения губернатора области в регионе уже завершены работы по сдаче в эксплуатацию четырех мостовых переходов, сообщили в пресс-службе ЗВО.

В настоящее время военные подразделения продолжают возводить мост протяженностью 24 метра через реку Уперта в районе населенного пункта Семеновка Богородицкого района. А также мостовой переход протяженностью 36 метров через реку Вязобенка в районе населенного пункта Вязовна Белевского района.

Мостовые переходы сооружаются из быстровозводимых конструкций с использованием комплектов мостов из прокатных балок (МПБ) и местных материалов, предоставляемых администрациями районов Тульской области. Перед началом работ в обязательном порядке проводятся геодезические изыскания.

К учениям привлечено 70 военнослужащих, свыше 20 единиц военной и специальной техники. Суммарная длина всех семи мостов - 252 метра, отметили в пресс-службе Западного Военного округа.

Возведенные и переданные местным жителям временные автодорожные мосты соединят десятки населенных пунктов и сократят расстояние до социальных учреждений.