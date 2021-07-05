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Военные ЗВО продолжают работы по наведению мостов через реки в Тульской области

Валентина Пескова
01:47 05.07.2021
Решение об оказании помощи региону принято после обращения губернатора области для улучшения автодорожного сообщения между населенными пунктами.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: пресс-служба ЗВО
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В Тульской области принято решение об оказании помощи в возведении на территории региона семи мостов через водные преграды для улучшения автодорожного сообщения между населенными пунктами. После обращения губернатора области в регионе уже завершены работы по сдаче в эксплуатацию четырех мостовых переходов, сообщили в пресс-службе ЗВО.

В настоящее время военные подразделения продолжают возводить мост протяженностью 24 метра через реку Уперта в районе населенного пункта Семеновка Богородицкого района. А также мостовой переход протяженностью 36 метров через реку Вязобенка в районе населенного пункта Вязовна Белевского района.

Мостовые переходы сооружаются из быстровозводимых конструкций с использованием комплектов мостов из прокатных балок (МПБ) и местных материалов, предоставляемых администрациями районов Тульской области. Перед началом работ в обязательном порядке проводятся геодезические изыскания.

К учениям привлечено 70 военнослужащих, свыше 20 единиц военной и специальной техники. Суммарная длина всех семи мостов - 252 метра, отметили в пресс-службе Западного Военного округа.

Возведенные и переданные местным жителям временные автодорожные мосты соединят десятки населенных пунктов и сократят расстояние до социальных учреждений.

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