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«Огонь сжирает целые улицы»: на Кипре бушует самый страшный в истории страны лесной пожар

Светлана Иванова
14:31 05.07.2021
Мощнейший лесной пожар охватил южную часть острова. Жители восьми населенных пунктов эвакуированы.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Kostas Pikoulas, Keystone Press Agency, Globallookpress
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Власти Кипра попросили о помощи из-за самого масштабного за всю историю страны природного пожара, который полыхает на острове третий день. Огонь вспыхнул в субботу, 3 июля, в лесу в районе Лимасола.

Ситуацию усугубила жаркая погода: на Кипре в это время года стоят температуры под 40 градусов. Пламя в считаные часы охватило 55 квадратных километров.

В результате пожара погибли четыре человека. Жители восьми населенных пунктов были эвакуированы. К тушению привлекли вертолеты.

Сотрудник службы спасения города Пафос Юлия Мирошникова, которая принимает участие в операции спасения, рассказала подробности ЧП.

«Я сама работаю в службе спасения в городе Пафос. Это довольно-таки далеко от места возгорания, правда, в такие катастрофы нас призывают всех без исключения. Пока мы доехали до самого пожара, огонь вышел из-под контроля. Это, конечно, непередаваемое чувство, когда ты ходишь по улочкам и понимаешь, что буквально минут через пять-десять ни этих улочек, ни домов уже не будет, их просто буквально сожрет огонь», - сообщила Мирошникова.

Власти республики уже назвали этот пожар катастрофическим и беспрецедентным. На просьбу о помощи кипрского руководства первыми откликнулись Израиль и Греция. Они направляют на Кипр средства тушения и пожарную авиацию.

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