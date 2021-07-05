Генпрокуратура Белоруссии попросила Россию выдать певицу Анжелику Агурбаш

Генеральная прокуратура Белоруссии направила в Россию просьбу об экстрадиции певицы Анжелики Агурбаш. Об этом пресс-служба надзорного ведомства сообщила в своем канале в Telegram.

Как отмечается, в мае против певицы завели уголовные дела по статьям о разжигании социальной вражды и розни, а также о публичном оскорблении президента.

Согласно данным ведомства, с августа 2020 года, во время проведения в Белоруссии выборов президента, Агурбаш размещала в социальных сетях сведения, направленные на возбуждение вражды и розни в отношении силовиков, а также представителей власти, выступающих «за соблюдение правопорядка и сохранение действующего государственного конституционного строя».

В ведомстве добавили, что суд санкционировал заключение Агурбаш под стражу - в настоящий момент, как уточняется, уголовное дело находится в производстве СК.