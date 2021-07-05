Воздушные маневры: летчики ЦВО зачистили от «самолетов противника» астраханское небо
Были выполнены практические пуски ракет - мишени имитировали вражеские самолеты и крылатые ракеты.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Небо от самолетов противника зачистили летчики Центрального округа. Учения с выполнением пусков ракет «воздух-воздух» прошли на полигоне Ашулук под Астраханью.
Отрабатывали перехват воздушных целей и ведение воздушного боя. В верхнем эшелоне, на высоте в десять километров цели уничтожали экипажи перехватчиков МиГ-31БМ. Ниже, на высоте около семи километров, истребителей-бомбардировщиков Су-34.
Для летчиков это были первые воздушные маневры с практическими пусками ракет - мишени имитировали вражеские самолеты и крылатые ракеты.