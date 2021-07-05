Элита разведки: конкурс групп спецназа «Зеленая тропа» стартовал на Кубани

Замминистра обороны РФ генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров принял участие в открытии конкурса по полевой выучке среди разведгрупп спецназа «Зеленая тропа» на Кубани. На мероприятии присутствовали местные власти и ветераны.

Как сообщает пресс-служба Южного военного округа, соревнования пройдут на полигоне Молькино. Военнослужащие будут выполнять десантирование из вертолета Ми-8АМТШ, проходить водные преграды, вести огонь из пулемета, гранатомета, снайперской винтовки, автомата и пистолета.

На заключительном этапе бойцы проведут засаду и совершат марш-бросок на десять километров.

Задействуют в соревнованиях более 500 военнослужащих, представителей спецназа из военных округов, Северного флота, ВДВ и курсантов РВВДКУ, а также спецназовцев из Белоруссии, Казахстана и Узбекистана. Всего запланировано участие 26 команд.

Ми-8АМТШ «Терминатор» - транспортно-штурмовой вертолет, разработанный на Улан-Удэнском авиазаводе. Способен как перебрасывать грузы и десант, так и поддерживать его огнем.

Ми-8 способен перевозить до 36 десантников или четыре тонны груза на расстояние более тысячи километров. Разрабатывался под руководством Михаила Миля в 1960-е годы. Самый массовый двухдвигательный вертолет в мире.

Всего с начала эксплуатации построено более 12 тысяч этих вертолетов в десятках модификаций.