В Москве прошло памятное мероприятия в честь 100-летия с рождения маршала Куликова

В Москве на Новодевичьем кладбище прошло памятное мероприятие, посвященное 100-летию со дня рождения Героя СССР, Маршала Советского Союза Виктора Куликова. В нем принял участие и генерал-лейтенант Василий Трушин, заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил России.

«Пройдя славный воинский путь от курсанта Грозненского военно-пехотного училища до первого замминистра обороны СССР, Виктор Георгиевич внес значительный вклад в укрепление обороноспособности страны, строительство и развитие Вооруженных сил», - отметил замначальника Генштаба.

Трушин подчеркнул насыщенность боевого пути Куликова - он находился на фронтах ВОВ с первого до последнего дня. Командовал соединениями от роты до бригады, в боях отличался смелостью и решительностью.