В стране и мире На Дальнем Востоке заложили головной атомный ледокол проекта 10 510 «Лидер» Егор Левин Планируется, что три атомных ледокола проекта 10 510 будут введены в эксплуатацию в 2027-2032 годах. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Росатомфлот Читайте нас на: На Дальнем Востоке заложили головной атомный ледокол «Россия» проекта 10 510 «Лидер». Об этом сообщил вице-премьер российского правительства Юрий Борисов в своем докладе президенту страны Владимиру Путину. «Сейчас начинается серьезный перелом, как в авиации. Идет полным ходом строительство грандиозной верфи, в Большом Камне построен уже сухой док. Мы очень надеемся, что вы воочию сможете увидеть это на Владивостокском форуме. Там уже заложен новый ледокол, сверхмощный "Лидер"», - сказал он, обращаясь к главе государства. Планируется, что три атомных ледокола проекта 10 510 будут введены в эксплуатацию в 2027-2032 годах. Об этом ранее сообщил замминистра промышленности и торговли России Алексей Беспрозванных. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика