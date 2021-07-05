На Дальнем Востоке заложили головной атомный ледокол проекта 10 510 «Лидер»
Планируется, что три атомных ледокола проекта 10 510 будут введены в эксплуатацию в 2027-2032 годах.
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На Дальнем Востоке заложили головной атомный ледокол «Россия» проекта 10 510 «Лидер». Об этом сообщил вице-премьер российского правительства Юрий Борисов в своем докладе президенту страны Владимиру Путину.
«Сейчас начинается серьезный перелом, как в авиации. Идет полным ходом строительство грандиозной верфи, в Большом Камне построен уже сухой док. Мы очень надеемся, что вы воочию сможете увидеть это на Владивостокском форуме. Там уже заложен новый ледокол, сверхмощный "Лидер"», - сказал он, обращаясь к главе государства.
Планируется, что три атомных ледокола проекта 10 510 будут введены в эксплуатацию в 2027-2032 годах. Об этом ранее сообщил замминистра промышленности и торговли России Алексей Беспрозванных.