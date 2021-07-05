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Вице-премьер Юрий Борисов: уровень гражданской продукции в ОПК достиг более 25%

Тимур Шерзад
12:03 05.07.2021
Борисов отметил, что этому способствуют системные меры, предпринимаемые правительством в продвижении отечественной продукции на гражданский рынок. 
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Вице-премьер Юрий Борисов заявил, что пик поставок вооружения и военной техники по Гособоронзаказу пройден. По его словам, российская оборонная промышленность перешла к ритмичному графику поставок. Вице-премьер отметил жесткую конкуренцию на внешнем рынке и констатировал, что у предприятий ОПК нет других путей к финансовой стабилизации, кроме освоения гражданского рынка. 

«По результатам 2020 года уровень гражданской продукции в предприятиях ОПК составил 25,6% против 24,1% в 2019 году», - сказал Борисов на встрече с президентом России. 

Борисов отметил, что этому способствуют системные меры, предпринимаемые правительством в продвижении отечественной продукции на гражданский рынок. 

Также Борисов напомнил о поручениях Путина довести долю гражданской продукции предприятий ОПК до 30% к 2025 году и до 50% к 2030-му. Именно для реализации этих показателей и предпринимаются усилия. 

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