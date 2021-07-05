Рокот гаубиц и «Градов» ЮВО разнесся эхом по горам Кавказа

В Чечне прошли учения артиллеристов 58-й армии, сообщает пресс-служба Южного военного округа. Во время тренировки военнослужащие стреляли из 152-мм самоходных гаубиц «Мста-С», реактивных систем залпового огня «Град» и 120-мм минометных комплексов «Сани». Пункт управления получал данные о координатах целей противника, после чего по ним велся огонь.

«Координаты обнаруженных целей в режиме реального времени передавались с беспилотника и комплексов разведки, управления и связи "Стрелец" на пункт управлении артиллерией», - говорится в сообщении.

В мероприятиях участвовали порядка 500 человек, задействовано более 60 единиц вооружения и техники. Военнослужащие решили примерно 70 огневых задач, в ходе которых вели огонь по «вражеским» позициям на дальности до семи километров.

2С19 «Мста-С» - советская и российская 152-мм дивизионная самоходная гаубица. Предназначена для уничтожения тактических ядерных средств, артиллерийских и минометных батарей, танков и другой бронированной техники, противотанковых средств, живой силы, средств ПВО и ПРО, пунктов управления, а также для разрушения полевых фортификационных сооружений и препятствования маневрам резервов противника в глубине его обороны. Может вести огонь по наблюдаемым и ненаблюдаемым целям с закрытых позиций и прямой наводкой, включая работу в горных условиях.

РСЗО «Град» - полевая 122-мм реактивная система залпового огня. Возможности этой системы позволяют уничтожать скопления живой силы, бронетехники и огневых средств противника. Принята на вооружение Советской армии в 1963 году. Калибр используемых снарядов - 122 мм, количество направляющих - 40 штук.

«Сани» - возимый миномет калибра 120 мм. Представляет собой гладкоствольную жесткую систему, заряжание производится с дула. На дульной части установлен предохранитель от двойного заряжания. В состав миномета входят транспортная машина, 120-мм миномет и колесный ход.