В ФСБ назвали организаторов предотвращенных в Москве, Астрахани и КБР терактов

В ФСБ России назвали организаторов серии терактов, которые должны были произойти в Москве, Астрахани и Кабардино-Балкарии, но которые были предотвращены. По данным ведомства, они готовились несколькими ячейками террористической группировки «Исламское государство»*.

«В результате проведенных мероприятий шесть преступников нейтрализованы, двое задержаны», - сообщает ФСБ.

Первая информация о предотвращении терактов появилась некоторым временем ранее, но на тот момент отсутствовало уточнение о возможной связи организаторов между собой. Также не было точно известно, каким именно способом ими планировалось провести атаки. Как оказалось, в Москве это мог быть взрыв самодельной бомбы в людном месте.

* «Исламское государство» (ИГИЛ, ИГ) - террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации.