В Якутии непривитые от COVID-19 граждане не смогут заходить в здания органов государственной власти

В Якутии запретили гражданам, непривитым от коронавируса, заходить в здания органов государственной власти. Об этом сообщает телеканал «360».

Так, теперь попасть в подобные учреждения смогут только вакцинированные, переболевшие COVID-19 с отрицательным ПЦР-тестом.

В соответствии с последними данными оперативного штаба Якутии, в республику доставили 268 037 доз препарата от коронавируса. Более 176,3 тысячи местных жителей уже полностью завершили курс вакцинации, а еще 216,1 тысячи человек получили первую дозу.

В регионе до 15 июля продлили действие ограничительных мер для противодействия распространению вируса.