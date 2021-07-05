В Якутии непривитые от COVID-19 граждане не смогут заходить в здания органов государственной власти
В регионе до 15 июля продлили действие ограничительных мер для противодействия распространению вируса.
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В Якутии запретили гражданам, непривитым от коронавируса, заходить в здания органов государственной власти. Об этом сообщает телеканал «360».
Так, теперь попасть в подобные учреждения смогут только вакцинированные, переболевшие COVID-19 с отрицательным ПЦР-тестом.
В соответствии с последними данными оперативного штаба Якутии, в республику доставили 268 037 доз препарата от коронавируса. Более 176,3 тысячи местных жителей уже полностью завершили курс вакцинации, а еще 216,1 тысячи человек получили первую дозу.
В регионе до 15 июля продлили действие ограничительных мер для противодействия распространению вируса.