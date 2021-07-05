Нальчик и другие районы КБР частично обесточены из-за непогоды

Ремонтные бригады в Кабардино-Балкарии ликвидируют последствия природной стихии. Столица республики Нальчик и муниципальные районы Чегемский, Баксанский, Майский и Терский оказались частично без электричества из-за непогоды.

«В результате прохождения обильных осадков в виде сильного дождя и шквалистого ветра произошло частичное отключение электричества во всех муниципальных районах», - цитирует «Интерфакс» ГУ МЧС России по КБР.

Стихия также оставила без света жителей семи поселков в Сочи. Там из-за урагана снесены десятки деревьев и обесточены населенные пункты Кудепста, Лоо, Нижняя Шиловка, Красная Воля, Хлебороб, Ермоловка и Верхнениколаевское. По поручению главы города Алексея Копайгородского после природного катаклизма создан оперативный штаб для экстренной ликвидации последствий стихии.

«В работе задействованы главы внутригородских районов, руководители ГО и ЧС и других оперативных и коммунальных служб», - сообщает пресс-служба администрации Сочи.

Неполадки с электричеством в четырех внутригородских районах устраняют более 50 бригад и свыше 30 единиц техники. Для энергоснабжения социальных объектов используются передвижные дизельные генераторы.