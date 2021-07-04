Разработчик оценил преимущества сменного ствола снайперской винтовки

Созданная российской компанией ORSIS снайперская винтовка ORSIS-F17 поставляется в российские спецслужбы в виде большого комплекта, при этом разработчики добились возможности стрельбы «сразу из коробки»: даже обычный человек сможет без труда произвести выстрел. В эфире программы «Военная приемка» это продемонстрировала коммерческий директор компании ORSIS Анастасия Амирова, которая смогла произвести несколько точных выстрелов калибром .338 (8,6 мм, прим. ред.). Также, Амирова показала полную комплектацию оружия.

«Винтовка комплектуется так, чтобы стрелок мог сразу взять и начать работу. В самой коробке находится винтовка, глушитель, уже настроенный и пристрелянный прицел, и набор аксессуаров для ухода», - рассказала коммерческий директор ORSIS.

На винтовке ORSIS-F17 предусмотрена возможность замены ствола в полевых условиях под необходимый калибр, по словам генерального директора компании «ORSIS» Валерия Новоселова, сменой калибра довольно часто пользуются военнослужащие для лучший условий стрельбы.

«Замена ствола необходима в зависимости от задач, это может быть дальность, это могут быть погодные условия, это может быть локация местности, когда закончились патроны или закончился ресурс ствола», - объяснил гендиректор.

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