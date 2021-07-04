Гипс в пыль и лед в осколки: уникальные кадры стрельбы из снайперской винтовки для ФСО, ФСБ и ССО

В эфире программы «Военная приемка» была показана стрельба из снайперской винтовки ORSIS Т-5000, стоящей на вооружении ФСО, ФСБ и Сил специальных операций. Несмотря на то, что оружие является высокоточным, для еще более точного попадания стрелок должен не просто принять правильное положение, но даже воспользоваться перчатками, которые будут гасить вибрации от пульса человека.

При стрельбе обычными патронами ведущий программы с легкостью положил три выстрела из трех в 10-ку на мишени. При этом, все три выстрела легли в круг около 30 мм, что является очень неплохим результатом со 100 метров для стрелка-любителя.

Используя более мощный калибр .338 (8,6 мм, прим. ред.) мишени из гипса и льда разлетаются на осколки. Причем при столкновении с такими предметами пуля как будто раскрывается и ее сердечник разрывает цель, а оболочка сминается и остается у мишени.

Смотрите новый выпуск программы «Военная приемка. Снайперское оружие. Группа лидеров» на сайте телеканала «Звезда», а также на канале в YouTube и в приложении SMART.TV. Вы увидите, как создаются снайперские винтовки, которые бьют мировые рекорды в точности, бесшумности, дальности и убойности.