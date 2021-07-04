С ней охраняют Парад Победы: кто использует отечественную снайперскую винтовку Т-5000

Одной из снайперских винтовок, которую используют снайперы Федеральной службы охраны, является отечественная ORSIS Т-5000. Генеральный директор компании ORSIS Валерий Новоселов рассказал в эфире программы «Военная приемка», что их винтовки используются не только российскими спецслужбами, например, для охраны Парада Победы в Москве, но и иностранными клиентами.

«На данном столе мы можем видеть винтовку ORSIS Т-5000, это ее гражданская версия. Основной потребитель военной версии данной винтовки - это страны Африки, Ближнего Востока, Азии. В общей сложности - 27 стран», - заявил гендиректор.

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