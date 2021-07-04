Отработка навыков: под Нижним Новгородом военные ЗВО начали подготовку к учениям «Запад-2021»

Военнослужащие гвардейской танковой армии начали подготовку к одним из главных маневров года - «Запад-2021».

На полигоне Мулино под Нижним Новгородом отрабатывают танковую атаку и тактику непрерывного огня. При этом дальность мишеней постоянно увеличивают.

Земля содрогается от одного рева сразу нескольких 12-цилиндровых двигателей, мгновенно приводящих 45-ти тонные боевые машины в движение. А звук от ведения огня осколочно-фугасными снарядами слышен на расстоянии нескольких десятков километров.

Крупные совместные маневры союзных государств «Запад» проводятся раз в несколько лет. Однако слаженность боевых действий военнослужащих России и Белоруссии отрабатывается регулярно. Руслан Коробанов принимал участие в совместных батальонных учениях. Белорусы приезжали на полигон в Мулине этой зимой.

Задачу для экипажей каждый раз усложняют. На этот раз увеличили максимальную дальность до мишеней.

звоПри этом танкисты демонстрируют непрерывность ведения огня. Это делается для того, чтобы создавать сплошное огневое воздействие и держать противника в напряжении.

В предстоящих учениях «Запад-2021» помимо танковых частей будут задействованы авиация и другие рода войск и, естественно, авиация. Маневры пройдут с 10 по 16 сентября, как на территории нашей страны, так и Белоруссии.

В конце июня а Московской области более 600 военнослужащих бригады управления гвардейской танковой Краснознаменной армии Западного военного округа были подняты по учебной тревоге в рамках подготовки к учениям «Запад-2021».

После выполнения действий боевой готовности техника выдвинулась в район развертывания узла связи для организации защищенных каналов связи.