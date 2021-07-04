Азербайджан освободил 15 военных Армении при содействии миротворцев РФ

Азербайджан освободил 15 армянских военнослужащих, которые были доставлены в Ереван самолетом Воздушно-космических сил России. В обмен на это азербайджанской стороне были переданы карты минных полей в районах, установленных подразделениями Армении в ходе прошедшего военного конфликта в Нагорном Карабахе.

«Продолжая работу по обеспечению выполнения положений трехстороннего Соглашения сегодня в Баку, мною лично, азербайджанской стороне были переданы карты минных полей в двух районах, установленных армянскими подразделениями в ходе прошедшего вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе», - подчеркнул командующий российским миротворческим контингентом в Нагорном Карабахе генерал-лейтенант Рустам Мурадов.

Российская сторона и в дальнейшем продолжит работу

по обеспечению выполнения положений трехстороннего Соглашения о прекращении вооруженного конфликта.



Российскими миротворцами оказывается гуманитарная помощь местному населению, содействие в восстановлении объектов гражданской инфраструктуры, обеспечивается безопасность возвращения граждан в места их постоянного проживания.

Кроме того, российская сторона способствуют выполнению соглашения об обмене военнопленными между Арменией и Азербайджаном.

В феврале Армения и Азербайджан провели обмен пленными при содействии миротворцев РФ. Самолетом ВКС России доставлен в Баку один находившийся в плену и возвращены в Ереван пять пленных.