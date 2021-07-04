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Азербайджан освободил 15 военных Армении при содействии миротворцев РФ

Виктория Ивашечкина
08:23 04.07.2021
Россия продолжает работу по обеспечению выполнения положений трехстороннего Соглашения о прекращении вооруженного конфликта.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Азербайджан освободил 15 армянских военнослужащих, которые были доставлены в Ереван самолетом Воздушно-космических сил России. В обмен на это азербайджанской стороне были переданы карты минных полей в районах, установленных подразделениями Армении в ходе прошедшего военного конфликта в Нагорном Карабахе.

«Продолжая работу по обеспечению выполнения положений трехстороннего Соглашения сегодня в Баку, мною лично, азербайджанской стороне были переданы карты минных полей в двух районах, установленных армянскими подразделениями в ходе прошедшего вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе», - подчеркнул командующий российским миротворческим контингентом в Нагорном Карабахе генерал-лейтенант Рустам Мурадов.

Российская сторона и в дальнейшем продолжит работу
по обеспечению выполнения положений трехстороннего Соглашения о прекращении вооруженного конфликта.

Российскими миротворцами оказывается гуманитарная помощь местному населению, содействие в восстановлении объектов гражданской инфраструктуры, обеспечивается безопасность возвращения граждан в места их постоянного проживания.

Кроме того, российская сторона способствуют выполнению соглашения об обмене военнопленными между Арменией и Азербайджаном.

В феврале Армения и Азербайджан провели обмен пленными при содействии миротворцев РФ. Самолетом ВКС России доставлен в Баку один находившийся в плену и возвращены в Ереван пять пленных.

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