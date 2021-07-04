В зоопарках США началась вакцинация животных от коронавируса

В зоопарк Окленда в штате Калифорния начали прививать своих обитателей экспериментальной вакциной против коронавируса от компании Zoetis.

Подчеркивается, что препарат ранее был одобрен министерством сельского хозяйства США «для экспериментального использования». Компания выделила более 11 тыс. доз своей вакцины для защиты животных примерно в 70 зоопарках в 27 американских штатах.

Первую дозу препарата получили тигры, черные медведи, медведи гризли, горные львы и хорьки.

В мае текущего года на территории России началась вакцинация домашних животных от коронавируса препаратом «Карнивак-Ков», разработанным Россельхознадзором.

Подчеркивалось, что вакцинация проводится как в частных, так и государственных клиниках, которые приобрели препарат у производителя - Федерального центра охраны здоровья животных.