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Ученые доказали связь седины со стрессом

Виктория Ивашечкина
06:28 04.07.2021
Отмечается, что поседение сопровождается изменением белков, связанных с энергетическим метаболизмом клетки.
Ученые доказали связь седины со стрессом
© Фото: pixabay
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Группа исследователей из Колумбийского университета пришла к выводу, что волосы могут поседеть в период стресса. А после его завершения - снова вернуть нормальную пигментацию. К такому выводу пришла (США).

Ученые взяли волосы у 14 добровольцев и разделили их на цилиндры высотой 50 микрометров. На такую длину они отрастают за час. Участники испытаний вели личные дневники и могли соотнести нужную дату с теми или иными событиями жизни, передает eLife

Ученые проследили изменения в содержании пигмента и сделали вывод, что он падает с повышением уровня стресса у человека. При этом у некоторых добровольцев впоследствии количество пигмента возвращалось к норме.

Кроме того, ученые установили, что поседение сопровождается изменением белков, связанных с энергетическим метаболизмом клетки, работой митохондрий и их реакцией на окислительный стресс.

Ранее испанским ученым удалось выяснить причины появления ранней седины. Специалистами было проведено исследование, в рамках которого была изучена информация о состоянии здоровья 54 тысяч человек.

Специалисты пришли к выводу, что, когда организм начинает бороться с серьезными недугами, например, с сердечно-сосудистыми заболеваниями или болезнью Альцгеймера, глуатион заимствуется из волосяного покрова.

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